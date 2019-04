Nova proposta per evitar in Brexit senza cunvegna

La primministra Theresa May stoppia dumandar l’UE per in ulteriur spustament dal Brexit sch’ins na vegnia betg da sa cunvegnir ad uras sin ina cunvegna, pretenda la proposta.

Ins saja entant propi en ina situaziun privlusa, argumenteschan plirs deputads da la partida Labour. La cunvegna che May ha negozià cun l’UE ha il parlament britannic gia refusà trais giadas.

Collavuraziun cun Corbyn

La prolungaziun dal termin da Brexit duai esser uschè curta sco pussaivla ha annunzià May suenter ina seduta da pliras uras cun ses cabinet. Ensemen cun il manader da l'opposiziun Jeremy Corbyn veglia ella sviluppar in plan co la relaziun futura cun l'UE pudess guardar ora, ha ditg May. Corbyn è sa mussà avert per contractivas. La finamira da sia partida Labour saja in'uniun da duana cun l'UE ha accentuà Corbyn.

