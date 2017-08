Nova software per tschintg milliuns autos

Autos cun in motor da diesel duajan survegnir ina nova software per reducir las emissiuns da substanzas nuschaivlas.

En Germania duajan passa tschintg milliuns autos da diesel survegnir ina nova software. Quella duaja reducir las emissiuns da substanzas nuschaivlas per 25%. Quai ha communitgà l’Uniun dals constructurs dad autos. Per ils automobilists duaja quest’intervenziun esser gratuita. Purschida vegn questa schliaziun dals constructurs d'autos BMW, Daimler, Opel e Volkswagen. I sa tractia d'autos da la classa d'emissiun Euro 5 e per part era Euro 6.

Actualmain s’inscuntran a Berlin represchentants da producents d’autos cun represchentants da la politica per chattar ina schliaziun en connex cun il scandal da svapurs tar autos cun in motor da diesel.

