Dus sfunsaders vegnian mintgamai ad accumpagnar in dals uffants, ha annunzià il responsabel per l'acziun. Mintg'uffant duai vegnir manà viadora dapersai. E tut duai chattar ina buna fin la saira.

Ils uffants da 11 fin 16 onns e lur trenader da ballape da 25 onns èn bloccads dapi passa duas emnas en ina tauna pervi da la bler'aua. Els sa chattan en in lieu sitg, var quatter kilometers davent da l'entrada da la tauna. Per il viadi da la tauna or en il liber dovran perfin sfunsaders professiunals tschintg fin sis uras.

