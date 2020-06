Peking vegn per part serrà giu

Suenter ch'il coronavirus è danovamain rut ora resta la situaziun en la chapitala chinaisa tendida. Sco la cumissiun da sanadad da Peking ha declerà mesemna, haja la citad annunzià 31 novas infecziuns. Cun quai datti dapi gievgia pasada gia 137 cas confermads en la metropola da 20 milliuns.

Sco reacziun sin las novas infecziuns da l'emna passada sin il martgà grond da Xinfadi, han las autoritads clamà or ier il segund aud stgalim d'urgenza, uschia che Peking vegn per part serrà giu. Sgols da ed a Peking èn reducids fermamain. Las societads aviaticas hajan stritgà enturn 850 sgols. Persunas na duain betg pli bandunar la citad. Sch'insatgi sto tuttina viagiar, dovra el u ella in test da corona negativ. Er las scolas èn puspè serradas.

