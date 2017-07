«Nus avain stuì cumbatter persuls cunter il fieu»

En il Canada brischa quai. Millis hectaras guaud e planira èn schon brischads ed ils incendis n'èn anc betg stizzads. Entiras regiuns èn serradas en da las flommas. Er Sabina Harris, oriunda da Sevgein è pertutgada dals fieus.

Sabina Harris, oriunda da Sevgein è dapi indesch onns maridada cun in Canadais, viva a Tatlayoko Lake, ina vallada rodund 300 kilometers lingia directa nord da Vancouver. Quai è en la provinza British Columbia en il vest dal Canada. En quella regiun ha quai dà ils 7 da fanadur in ferm urizi. Ils chametgs han pervia da la setgira envidà numerus incendis. Er datiers da la ranch dals Harris hai cumenzà a brischar.

Betg pertutgads directamain

Tatlayoko Lake, la vallada nua che Sabina Harris abitescha cun sia famiglia n'è betg pli pertutgada directamain dal fieu. Perquai ch'i ha dentant uschè blers fieus enturn ed enturn è l'entira regiun serrada giu dal rest dal mund. Al cumenzament han ils abitants da la vallada dentant stuì cumbatter persuls encunter in fieu cunquai ch'ils pumpiers eran fatschentads en auters lieus cun incendis pli gronds. Quai fieu saja dentant sut controlla, er grazia ad in helicopter ch'ha purtà aua.

Rodund 20'000 persunas evacuadas

Las citads grondas en il vest da lur ranch èn schizunt evacuadas dal tuttafatg, per part han ils abitants dentant uss pudì turnar. Sabina Harris e sia famiglia sesan er sin valischs pachetads per esser preparads sch'els vegnissan er evacuads. Uss na quinta ella dentant betg pli da vegnir evacuada. Tuttina èn els serrads èn e na pon betg ir a cumprar en. In helicopter da l'armada è vegnì cun da mangiar ed ina firma ha survegnì la lubientscha da purtar benzin e diesel tar las ranchs en la vallada. Uss speran ils abitants da la regiun sa chapescha sin plievgia. Las prognosas empermettan dentant vinavant bell'aura.

RR actualitad 12:00