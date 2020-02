L'ONU appelescha per agid da l'exteriur per cumbatter la mulesta da salips en l'Africa da l'ost. Il provediment da nutriment da 13 milliuns umans saja periclità entras la mulesta, ha ditg il coordinatur da l'ONU per agid urgent, Mark Lowcock, a New York.

Spezialmain pertutgads da la mulesta da salips èn la Somalia, l'Etiopia e la Kenia. Dacurt han schaumas da salips dentant er cuntanschì l'Uganda. Pervi da la situaziun da l'aura actuala sa multiplitgeschan ils salips da desert, tenor indicaziuns da l'ONU, il mument cun tempo extraordinari.

L'organisaziun da l'ONU per nutriment ed agricultura (FAO) stima ils custs per cumbatter ils salips sin 76 milliuns dollars. Enfin uss ha l'ONU dentant be 20 milliuns dollars a disposiziun.

Normalmain in insect solitari

Ils salips da desert vivan normalmain solitaris. Sut tschertas cundiziuns pon els dentant s'unir a schaumas da grondezza enorma e cumenzan lura er a viandar. Tenor la FAO pon ils salips viandar fin a 150 km per di. Cun lur regl da magliar e sa multiplitgar, pon els destruir entiras cuntradas.

