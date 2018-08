Betg in um svizzer, mabain ina dunna chilena duai daventar cumissaria da l'ONU per ils dretgs umans a Genevra.

Michelle Bachelet duai daventar nova cumissaria da l'ONU per ils dretgs umans.

L'expert per dretg internaziunal, il Turitgais Nils Melzer, ha pers la cursa per il post sco cumissari da las Naziuns Unidas per ils dretgs umans. Nominada vegn l'anteriura presidenta dal Chile, Michelle Bachelet. Quai ha communitgà il secretari general da l'ONU, Antonio Guterres.

La proposta sto anc vegnir confermada da la radunanza plenara da l'ONU. Bachelet succeda a Zeid Ra'ad Al Hussein da la Jordania che demissiunescha la fin d'avust. Gia ordavant aveva Guterres fatg cler ch'el preferiss ina dunna per il post.

