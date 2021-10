Datiers da Milaun è crudà giu in aviun pitschen, tut las otg persunas a bord sajan mortas. Sut las unfrendas saja era in uffant. Quai rapporta l'agentura da novitads Ansa.

Edifizi era vid

Curt suenter la partenza da la plazza aviatica da Milaun-Linate saja l'aviun crudà sin in edifizi da biros ch'era vid pervia da lavurs da construcziun. En l'edifizi haja sinaquai cumenzà ad arder. Daco che l'aviun è crudà giu n'è anc betg cler. L'aviun pitschen era sin via ad Olbia en la Sardegna. Tenor rapport da perditgas haja in motor da l'aviun brischà e l'aviun saja silsuenter crudà sin l'edifizi senza ch'ins haja vis manevers.