Otg morts tar in stemprà en Rumenia

Tar in curt, ma fitg intensiv stemprà èn mortas la dumengia otg persunas en il vest da la Rumenia. 77 ulteriuras persunas èn vegnidas blessadas.

Tar in stemprà en il vest da la Rumenia èn mortas la dumengia 8 persunas, 77 persunas èn blessadas. Quai communitgescha il ministeri da l'intern dal pajais. Las pli bleras unfrendas sa chattavan en il liber. In um è vegnì sturnì d'ina planta, in auter d'ina tavla da reclama.

Tenor il servetsch da l'aura è il stemprà vegnì nunspetgadamain e cun in'intensitad rara. Pertutgada il pli fitg è la citad da Timisoara. Là ha il stemprà furià cun spertadad da vent da bunamain 100km/h, ha sragischà plantas, donnegià bajetgs e bittà enturn camiuns. En blers lieus è l'electricitad crudada ora ed era il traffic da tren è stà interrut.

RR novitads 06:00