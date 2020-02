Mahmud Abbas ha annunzià ch'ins vegnia a smetter cun tut las relaziuns tranter ils pajais.

Quai ha Abbas annunzià la sonda a Kairo.

Là ha lieu in'inscunter da la Lia Araba per discutar davart il plan da Donald Trump per il Proxim Orient.

Il mardi aveva il president american preschentà ses plan per schliar il conflict tranter Palestina e l'Israel. Tenor il president american sa tractia «dad in grond pass en direcziun pasch». Ils Palestinais avevan dentant gia ordavant crititgà fermamain il plan. Quel cuntrafetschia a las resoluziuns da l'ONU ed al dretg internaziunal. Abbas ha renfatschà a Trump sustegn unilateral per l'Israel e boicottescha ord quest motiv la collavuraziun.

La Lia Araba ha decis ch'ins na vegnia betg ad acceptar il plan american. Tenor il secretari general, Abul Gheit, chaschunia il plan ina societad da duas classas. Il plan american na portia ni pasch ni stabilitad, mabain chaschunia ulteriurs conflicts. Ord quest motiv appellescha Gheit a l'Israel e Palestina da chattar ina schliaziun communabla.

La Lia dals stadis Arabs è ina organisaziun internaziunala ch'è vegnida fundada il 1945 cun sedia a Kairo. Ella cumpiglia 22 commembers, vul dir 21 Stadis en l'Africa e l'Asia sco er il stadi da Palestina che na vegn internaziunal betg renconuschì cumplain. Finamira principala da la Lia è la promoziun da las relaziuns tranter ils commembers; tant politic, cultural, social sco er economic. Tar ils stadis commembers tutgan tranter auter l'Egipta, l'Irac, l'Arabia Saudita, la Siria, il Libanon, il Maroc u er l'Algeria.

Plan per il Proxim Orient

Il plan prevesa ina schliaziun da dus stadis; in per l'Israel ed in per Palestina. Ils Palestinais survegnissan tenor il plan, che vegn tranter auter sustegnì dal president dretg-conservativ da l'Israel Benjamin Netanjahu, in agen stadi. Quai dentant be cun grondas restricziuns. Plinavant survegniss Palestina bain ina chapitala en l'Ost da Jerusalem, quella fiss dentant ordaifer dals mirs da la citad veglia.

lls Palestinais pretendan ina part da l'ost da la citad da Jerusalem sco chapitala d'in pajais independent futur. L'Israel aveva conquistà il 1967 durant la guerra da sis dis Jerusalem e silsuenter annectà la citad. Il status da la Jerusalem è in dals temas il pli cumplitgads ed emoziunals entaifer il process da pasch.

Tenor las Naziuns Unidas vala il territori sco conquista. Or da la Strivla dal Gaza che Israel aveva era conquistà il 1967 è il pajais puspè sa retratg, controllescha dentant anc adina il cunfin. Ils Palestinais vulan proclamar a Cisjordania e la Strivla in stadi independent cun la chapitala en il ost da Jerusalem.

Tenor Netanjahu renconuscha il plan da Trump dentant la suveranitad da l'Israel sur da tut las colonias israelianas a Cisjordania sco er en la vallada dal Jordan. Il plan prevesa ch'il stadi palestinais stuess vegnir demilitarisà. Plinavant survegniss l'Israel la controlla da tut ils territoris. Il plan ch'è sin maisa è vegnì elavurà tranter l'USA e l'Israel senza integrar ils Palestinais en il process.

