Papa Francestg regorda durant la Messa da Nadalnotg al mal dals fugitivs. El appellescha ad amur per il proxim ed ospitalitad. Persunas persequitadas e stgatschadas duessan vegnir retschavidas cun mauns averts.

Sco Maria e Giusep sajan oz milliuns persunas sfurzadas da bandunar lur patria, perquai ch'ellas vegnan stgatschadas ord lur pajais, ha ditg il Pontifex argentin. Plinavant dastgia nagin avair il sentiment da betg avair in plaz en quest mund. Cun quels pleds è il Papa s'exprimì en per in nov'idea dal social.

A Betlehem a il manader dal patriarcat latin da Jerusalebm, l'archuvestg Pierbattista Pizzaballa, crititgà l'unilaterala decisiun dals Stadis Unids da renconuscher Jerusalem sco chapitala da Israel.

