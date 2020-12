En pli ha il parsura da la Baselgia catolica fatg uraziun per tut ils umans che ston patir da la pandemia, uschia per dunnas che daventan unfrendas da violenza a chasa u er per persunas che han pers lur plazza da lavur durant la pandemia.

Pervi da la pandemia ha papa Francestg dà sia benedicziun tradiziunala «Urbi et Orbi» en in rom pli pitschen. Questa giada en l'aula da la benedicziun en il palaz apostolic. Quai ha communitgà il Vatican. Uschiglio dat il papa la benedicziun tradiziunala sin il balcun dal dom da son Peder avant diesch-millis cristianas e cristians.

Regurdà a l'amur per il proxim

Durant la messa da Nadal en il dom da s. Peder la gievgia saira ha papa Francestg regurdà a l’amur per il proxim.

Pervi da la pandemia ha il papa gia stuì limitar quest onn intginas messas e festas. Occurrenzas, nua che normalmain blers cartents èn da la partida, èn savens vegnidas fatgas cun in dumber da participants limità.