Malgrà in scumond da las autoritads èn radund 1'000 persunas sa rimnadas la dumengia ad Istanbul a la parada da Gay-Pride.

Activists e represchentants da gruppas per ils dretgs dad omosexuals èn sa chattads la dumengia ad Istanbul en la vischinanza da la renumada via Istiklal e da la plazza Taksim per la parada da Gay-Pride. Ils activists han rasà ora ina gronda bandiera cun las colurs da l'artg s. Martin e prelegì ina decleraziun.

La polizia è stada preschenta cun bleras forzas ed ha pretendì dals organisaturs da schliar l'occurenza. En intgins cas ha la polizia duvrà gas lacrimogen e sajets da gumma cunter ils participants – quai tenor rapports da perditgas.

Ils organisaturs han communitgà ch'i haja dà arrestaziuns, n'han dentant numnà nagin dumber. La polizia aveva bloccà las vias, ils activists sajan dentant tuttina sa rimnads en vias lateralas, scriva l'agentura da novitads tudestga DPA.

