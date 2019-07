Cun la lescha vul la regenza dal president Emmanuel Macron reconstruir la catedrala entaifer ils proxims 5 onns – punctualmain fin l'avertura dals gieus olimpics 2024 a Paris. Experts crititgeschan la lescha perquai ch’ella cuntegnia excepziuns, per exempel, tar la protecziun da monuments e da l’ambient. I saja da far attenziun tar il bajetg da passa 850 onns.

Plinavant regulescha la lescha co i vegn ì enturn cun donaziuns e lur co i pon vegnir deducidas da la taglia. Radund 850 milliuns euros donaziuns hai dà per la catedrala. Enfin uss è dentant be ina part arrivada tar las fundaziuns che la regenza ha incumbensà.

Cigaretta u curt electric

Tar l’incendi da la catedrala Notre Dame, avant bundant trais mais èn il tetg e la tur en furma da chapellina a piz sballunads. Tenor las enconuschientschas d'enfin uss da la polizia pudessan u ina cigaretta bittada davent u in curt electric esser stads la raschun per l'incendi.

RR novitads 09:00