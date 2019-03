Il parlament britannic ha vuschà per la segunda giada davart il Brexit

La cunvegna fa danovamain naufragi

242 delegads han ditg GEA , 391 NA

Mesemna duai dar ina votaziun davart in Brexit nunreglà

La cunvegna da Brexit cun l'Uniun europeica fa danovamain naufragi en il parlament britannic. Quai malgrà che l'UE aveva anc fatg concessiuns a la Gronda Britannia. Quellas concessiuns n'han dentant betg tanschì per persvader las deputadas ed ils deputads. La primministra Theresa May aveva admonì durant pliras uras ils deputads da betg refusar la cunvegna. Quella saja numnadamain la meglra schliaziun pussaivla.

Sche quella cunvegna na vegn betg acceptada, èsi pussibel ch'il Brexit va a perder.

Uniun europeica deplorescha il resultat

Cun il NA a la cunvegna saja in Brexit nunreglà pli probabel, ha ditg in pledader dal president dal cussegl da l'UE Donald Tusk. Il schef negoziader da l'Uniun Europeica ha communitgà via Twitter, ch'il Brexit saja in problem che mo la Gronda Britannia possia schliar. L'Uniun Europeica haja fatg tut il pussaivel per ina cunvegna. Ils 27 pajais da l'UE vegnian dentant a trair en consideraziun ina prolungaziun dal temp da sortida. Quai dentant be sche la Gronda Britannia tschentia ina dumonda giustifitgada.

Ulteriura votaziun

Theresa May vul uss laschar vuschar mesemna davart in Brexit senza cunvegna, in uschenumnà «No-Deal-Brexit». Las deputadas ed ils deputads duajan survegnir nagin sforz da fracziun.

Sch'ils delegads èn per ina sortida senza cunvegna ils 29 da mars, vegn la regenza ad acceptar quest giavisch.

Per May sezza saja dentant in Brexit reglà la meglra soluziun pussaivla per extrar da l'Uniun europeica. Vegn dentant era ina sortida senza cunvegna refusada duai il parlament votar la gievgia davart ina prolungaziun dal temp da sortida.

