Il parlament britannic vul vuschar mesemna davart alternativas tar il Brexit. Quai cunter la veglia da la regenza. Ina moziun correspundenta è vegnida approvada glindesdi saira cun 329 cunter 302 vuschs. Uschia è vinavant dal tut avert, cura u sch'i vegn insumma tar il Brexit.

Decisiun dal parlament n'è betg liant

La primministra Theresa May era s’exprimida cunter in’ulteriura votaziun davart la sortida or da l'Uniun Europeica. Sco alternativas tar il Brexit valan tranter auter ina pli stretga connexiun cun l’Uniun Europeica, in segund referendum ma er insumma nagin Brexit. La regenza da May n'è betg liada vid la decisiun dal parlament.

