En ina decleranza ha il parlament argumentà sia decisiun cun las ultimas explicaziuns dal president en uffizi, Nicolas Maduro. Quel aveva renvià las pretensiuns da l'UE per elecziuns novas.

Decisiun cun caracter simbolic

Il parlament d'Europa ha uss appellà als singuls stadis commembers da medemamain renconuscher Guaidó. La renconuschientscha dal parlament europeic ha surtut caracter simbolic.

Cumbat da pussanza

En il pajas sidamerican regia in cumbat da pussanza tranter Maduro e Guaidó ch’era sa declerà avant in’emna sco president ad interim. Il minister da l’exteriur britannic Jeremy Hunt ha ditg che Guaidó haja supplitgà el durant in discurs al telefon, che l’UE stoppia vinavant far squitsch sin Maduro.

