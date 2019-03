Duas emnas avant il Brexit planisà, ha il parlament britannic vuschà per prolungar il termin da sortir da l'Uniun europeica. La gievgia saira han 412 deputads vuschà per prolungar il termin, 202 èn stads cunter.

Avant han ils deputads refusà pliras dumondas per far midadas. Cun ina fitg gronda maioritad èn ils deputads s'exprimì cunter ina segunda votaziun dal pievel davart il Brexit. In'autra decisiun è stada, da laschar vinavant en ils mauns da la primministra Theresa May la controlla dal process, co la sortida da l'UE duai succeder.

29 da mars era illusoric

Il termin oriund per il Brexit en duas emnas n'era betg pli realistic, damai che la chombra dals deputads e la regenza han fitg differentas ideas co realisar la sortida da l'UE. Per ch'il termin dal Brexit po propi vegnir prolungà, ston dentant ils ulteriurs 27 stadis commembers da l'UE sustegnair quai.

Tusk vul in termin pli tard

Il president dal Cussegl da l'UE Donald Tusk vul far reclama en l'Uniun europeica, per ch'il termin per il Brexit vegn fixà pli lunsch en il futur, sco el ha annunzia sin Twitter. Il proxim inscunter da l'Uniun europeica è planisà per la fin da l'emna che vegn.

RR novitads 20.00