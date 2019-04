Theresa May è trumpada ch’ils delegads han vuschà per la lescha che sforza in spustament dal Brexit.

Il parlament britannic vul che la regenza STO spustar il Brexit.

Il parlament ha votà ier saira per ina lescha correspundenta. La decisiun è crudada be cun ina vusch differenza: 313 delegads han votà per e 312 cunter.

Oz sto la chombra gronda sa fatschentar davart quella lescha che vul sfurzar da spustar il Brexit.

La primministra Theresa May è trumpada ch’ils delegads han vuschà per la lescha, ha ella ditg suenter la votaziun. Ina lescha che sforzia da spustar il Brexit restrenschia las contractivas.

