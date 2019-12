Suenter in accident cun in bastiment tar las inslas da Galapagos, periclitescha il diesel ch'è vegnì or dal bastiment il patrimoni natiral mundial. Il minister da l'ambient da l'Ecuador, Raúl Ledesma Huerta ha communitgà sin Twitter che la regenza haja prendì mesiras d'urgenza per sminuir il ristg per l'ambient e per franar il problem. Il Parc naziunal da Galapagos ha communitgà ch'i installeschian barrieras da protecziun e meds absorbeschan ieli. Tut en tut sajan radund 2'500 libers diesel stads sin il bastiment.

Il bastiment è sfundrà dumengia vid ina pitschna punt da sbartgar avant l'insla San Cristobal. Avant era ina crana crudada sin il bastiment durant chargiar in container. Ils commembers da l'equipa han pudì sa spendrar en l'aua. Ina persuna è vegnida blessada.

Charles Darwin e l'idea da l'evoluziun

Las inslas da Galapagos èn dapi il 1978 in patrimoni natiral mundial da l'UNESCO. L'archipel cun sias 130 inslas tutga politicamain tar l'Ecuador ch'è radund 1'000 kilometers lunsch davent. Tar ils animals ch'i dat be là, tutgan er lurschards da la mar, leguans da terra e fringhels da Galapagos. Il 1835 ha Charles Darwin visità las inslas. Sia teoria da l'evoluziun ha el sviluppà sin l'insla.

