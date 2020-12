La situaziun da corona saja fitg seriusa. La nova varianta dal coronavirus sa derasia svelt. Quai ha ditg il primminister Micheál Martin.

Las cifras vegnan a sa pegiurar ils proxims dis.

Il proxim mais vegnia fitg dir per tuts. Grazia a la vaccinaziun dettia quai dentant speranza.

Bleras restricziuns

Las restricziuns sumeglian ad in scumond da sortir. A partir dad ier mesemna saira èn scumandadas visitas privatas ed inscunters publics. Excepziuns valan be per nozzas cun fin sis persunas e funerlas cun fin diesch persunas. La populaziun duaja be pli bandunar il dachasa per ir a lavurar ed autras raschuns necessarias. Sport en il liber è be lubì en in conturn da tschintg kilometers da l'abitaziun. Er il cumenzament da la scola suenter las vacanzas da Nadal ha la regenza spustà per trais dis.