Inhalt

Exteriur - Per dapli glisch en la rait – #ParisCall

Dapli segirtad en la rait, quai vulan 50 stadis e dapli che 150 interpresas e perquai han els suttascrit a Paris in appel communabel. Il uschenumnà «Paris Call» saja vegnì lantschà da la Frantscha en occasiun dad in inscunter internaziunal per l'avegnir digital, scriva la Frantscha en la rait.