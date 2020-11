Per in mais

L'Austria restrenscha grondas parts da la vita publica per quatter emnas. Uschia vul la regenza cumbatter la pandemia da corona.

A partir da mardi, ils 3 da november da mesanotg, enfin la fin da november datti in segund lockdown en Austria.

A partir da mardi valan dapertut scumonds da sortir tranter las 20:00 e las 06:00. En quest temp èsi sulet lubì da bandunar las atgnas quatter paraids per tschertas raschuns.

Instituziuns da cultura e temp liber ston serrar e cun excepziun da sepulturas na datti naginas occurrenzas pli. Er la hotellaria e la gastronomia ston serrar, be take-away e furniziuns èn lubidas. Sport professiunal vegn sulet manà tras senza public. Sport è be lubì en il liber e senza contact corporal. Commerzi, scolas sco era servetschs sco per exempel coiffeurs pon restar averts, ma cun restricziuns.

Igl è necessari da far quest pass, per evitar che la medischina intensiva vegnia surdumandada.

Dumengia suentermezdi sto anc la cumissiun principala dal parlament approvar questas mesiras. L'ordinaziun vala fin ils 30 da november. Ils scumond da sortir sto mintga 10 dis vegnir approvà danovamain dal parlament.

Il dumber d'infecziuns crescha dapi emnas, e quai ferm. Prest mintga di cuntanscha l'Austria novs dumbers da record. La regenza tema ch'il sistem da sanadad pudess vegnir surdumandà. Sonda ha l'Austria annunzià 5'349 novs cas entaifer 24 uras, sin ses prest 9 milliuns abitants. Venderdi avevi dà in nov record cun 5'627 novas infecziuns entaifer 24 uras.