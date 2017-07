Perscrutaders da HIV averteschan USA da scursanir custs

Perscrutaders da HIV da l'entir mund averteschan che la regenza americana pudess reducir sias expensas per cumbatter la malsogna SIDA / AIDS. Las reducziuns pudessan periclitar l'agir cunter l'epidemia, ha ditg la presidenta da la societad internaziunala da SIDA ad ina conferenza a Paris.

Radund dus terzs dals daners che las regenzas mettan a disposiziun per cumbatter SIDA derivan dals Stadis Unids. L'onn passà eran quai 4,9 milliardas dollars. Il president american aveva annunzià scursanidas tar questas expensas. Tenor retschertgas da la gruppa d'activists, Health Gap fissan quai radund ina milliarda dollars che vegnissan stritgads. Il president american, Donald Trump haja manegià che auters donaturs pudessan auzar lur contribuziuns.

Ils perscrutaders hajan gia al cumenzament da la conferenza da Paris preschentà ina «Decleraziun da Paris» che pretenda ina finanziaziun suffizienta. Senza perscrutaziun na possia l'epidemia betg vegnir battida.

Radund 37 milliuns persunas sin il mund han HIV

Scuvertas scientificas sajan ils ultims 30 onns stadas la basa per il cumbat cunter il virus da HI, ch'è responsabel per la malsogna da defizienza d'immunitad SIDA.

« Senza in engaschament cler e decidì per la perscrutaziun na pudain nus betg cuntanscher finamiras ambiziusas, porscher tractaments che duran l'entira vita per 37 milliuns persunas u franar l'epidemia. » Michel Sidibé

Directur dad UNAIDS

Il dumber da morts è sa reducì per la mesadad dapi il 2005, sin in milliun ad onn. Sidibé haja er accentuà ch'i dettia anc adina bler da far. En l'Europa da l'ost e l'Asia centrala saja il dumber dad infecziuns cun HIV creschì ils ultims onns.

