Persecuziun sistematica dals Rohingya en il Myanmar

Amnesty International ha tenor atgnas indicaziuns clers mussaments per ina nettegiada etnica vi dals Rohingya en il Myanmar. Quai ha communitgà l’organisaziun per la defensiun dals dretgs umans.

En la provinza da conflict Rakhine hajan forzas da segirezza e bandas d’autogiustia arsentà entirs vitgs e sajettà sin commembers da la minoritad muslima ch’erian en fugia. Quai ha communitgà l'organisaziun per la defensiun dals dretgs umans Amnesty International. L'organisaziun sa basa tranter auter sin maletgs da satellit ed indicaziuns da persunas pertutgadas.

Appel da las Naziuns Unidas

La regenza dal Myanmar duai far il necessari per terminar la violenza en la provinza da Rakhine tant pli spert, ha appellà il Cussegl da segirezza da l’ONU en ina decleranza cuminaivla la mesemna a New York.

Il cussegl sa mussa preoccupà pervi da la violenza exagerada tar l’intervenziun militara cunter la minoritad muslima dals Rohingya.

Plinavant pretenda il cussegl da segirezza ch'organisaziuns umanitaras survegnian access liber en la regiun da conflict.

Er il secretari general da l’ONU, Antonio Guterres, aveva mesemna discurrì en connex cun la situaziun dals Rohingya en il Myanmar dad ina nettegiada etnica.

