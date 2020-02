Ina Dretgira da giuraders en ils Stadis Unids ha sentenzià ils dus concerns farmaceutics da pajar 265 milliuns dollars.

En la dispita vai per l'erbizid Dicamba.

Ils giuraders en il stadi Missouri èn vegnids a la conclusiun ch'ils dus concerns èn responsabels per las perditas d'in pur.

Il pur ha renfatschà a Bayer e BASF, ch'el haja gì perditas da racolta perquai che l'erbizid Dicamba è vegnì applitgà sin funs vischin. Il vent haja suflà l'erbizid sin ses funs. El ha calculà ses donn sin 21 milliuns dollars.

Dicamba è vegnì svilupà dal concern american Monsanto che cumbatta dapi il 2015 cunter ils plants pervi dal med. Bayer ha cumprà Monsanto il 2018. Cunter la figlia da Bayer datti gia plirs millis plants pervi dal ristg da cancer da l'erbizid da Monsanto Roundup. BASF dovra in agen product (che sa basa sin Dicamba) per tractar plantas midadas geneticamain.

Bayer e BASF vulan recurrer

La sentenzia da Missouri è l'emprima en ina retscha da process actuals. In pledader da Bayer ha annunzià ch'il concern veglia inoltrar in recurs cunter la sentenzia. Dicamba na saja betg responsabel per las perditas da racolta. Er BASF ha annunzià meds legals. Els sajan suprendids e trumpads da la decisiun da la giuria e planiseschian da far recurs, uschia in pledader da l'interpresa.

