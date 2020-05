L'Austria, il Danemarc, ils Pajais Bass e la Svezia han preschentà ina cuntraproposta a l'idea da la Germania e la Frantscha per il plan da reconstrucziun suenter la crisa da corona. Ils quatter stadis èn persuenter da crear in fond d'urgenza unic per rinforzar l'economia en l'Europa.

Spezialmain impurtant saja che l'agid d'urgenza vegnia limità sin dus onns, uschia hai num ord l'uffizi da chancelier en l'Austria. Ils stadis fan er cler ch'els na sustegnan betg d'auzar il budget da l'UE e d'accumular ils daivets.