I cuntrafetschia a la constituziun americana da declerar il stadi d'urgenza per survegnir daners per construir in mir al cunfin. Da quai avis èn 16 stadis federativs dals Stadis Unids che han purtà ensemen in plant collectiv cunter la decisiun da Donald Trump.

Trump haja agì cunter la veglia dal parlament e prendì la crisa supponida sco stgisa per survegnir daners per construir in mir al cunfin cun il Mexico. Venderdi aveva Trump proclamà in stadi d'urgenza al cunfin vers il sid. El ha argumentà quai cun ina «invasiun» da drogas e bandas criminalas.

Cun proclamar il stadi d'urgenza vul Trump uss pudair prender daners ord autras cassas, cunzunt dal ressort da defensiun. Uschia vul el ademplir sia empermischun electorala e bajegiar la barriera al cunfin dal sid: in mir al cunfin cun il Mexico.

«immoral ed illegal»

Il plant collectiv è vegnì inoltrà al Tribunal federal a San Francisco. Tranter auter portan ils stadis California, New York e New Mexico plant cunter l'agir da Donald Trump. Cun la tactica da prender daners per auters intents ord autras cassas maldovria il president american sia pussanza, declera la procuratura generala da New York. Plinavant saja quai immoral ed illegal da proclamar in stadi d'urgenza sch'i na dettia nagin.

Agens pleds da Trump sco mussament

Trump sez haja ditg ch'el na dovria nagin stadi d'urgenza per bajegiar il mir. Quella explicaziun da Trump mussia si ch'il stadi d'urgenza na fiss betg stà necessari, declera il procuratur da la California Xavier Becerra. Uschia cumprovian ils agens pleds dal president il plant.

Purtà plant han ils stadis California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon e Virginia.

RR novitads 06:00