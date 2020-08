Transacziuns sur questa plattafurma duain vegnir scumandadas.

Il president american vesa en la plattafurma in «privel per la segirtad naziunala».

Donald Trump ha relaschà in decret che va en vigur en 45 dis.

Dacurt aveva sia regenza gia annunzià da vulair proceder uschia per motivs da segirtad. En il decret hai uss num che Tiktok possia vegnir duvrà per propaganda, da la quala la regenza chinaisa profiteschia e possia vegnir tar datas da burgais americans. Tenor la Chas'alva è l'app gia vegnida telechargiada 175 milliuns giadas en ils Stadis Unids.

Ord l'archiv da SRF

Microsoft en posiziun per surpigliar Tiktok

Suenter massiv squitsch politic da la Chas'alva è il gigant da software american, Microsoft sa mess en ils stadals per surpigliar la fatschenta americana da l'app da video Tiktok. Fin mez settember vul l'interpresa negoziar in deal cun il possessur privat chinais. Microsoft veglia, tenor atgnas indicaziuns, procurar che tut las datas persunalas da burgais americans vegnian transferidas en ils Stadis unids e dastgian mo vegnir rimnadas là.

Crititgà da la China

La China crititgescha vehementamain ils Stadis Unids per lur agir cunter l'app da video Tiktok. L'acziun dals Stadis Unids saja mobbing ha ditg il pledader dal ministeri da l'exteriur chinais. Els prendian per stgisa dubis davart la segirtad naziunala per uschia supprimer interpresas betg americanas. Er Tiktok vul proceder cunter il scumond. Il president american Donald Trump aveva annunzià in decret che scumonda a burgais americans da far fatschentas cun Bytedance, il possessur da la applicaziun.