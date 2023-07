La fin d'emna hai dà ina curta revolta en Russia. Truppas da l'organisaziun da mercenaris Wagner èn marschadas vers Moscau.

Avant ch'ils mercenaris èn arrivadas a Moscau è gartegiada ina cunvegna tranter Wladimir Putin e Jewgeni Prigoschin – il manader da la gruppa Wagner.

Prigoschin e sia schuldada èn silsuenter sa retratgs. Tenor il pledader dal Kremlin na vegnian las truppas e Prigoschin betg persequitadas giuridicamain.

En ses pled a la naziun glindesdi saira ha il president russ Wladimir Putin ha mess ils mercenaris da Wagner davant ina schelta. Els possian u entrar en l’armada regulara russa u ir en il Belarus.

Plinavant ha Putin engrazià ils cumandants e schuldads da la gruppa da Wagner. Els hajan impedì in sponder sang. Plinavant ha Putin era engrazià las forzas da segirtad russas per avair bloccà la via als revoluzers. Sche l'amnestia empermessa vala propi e per Prigoschin n'è betg cler. Tenor las gasettas russas, ch’èn fidaivlas al Kremlin, n’è la procedura penala cunter Jewgeni Prigoschin betg suspendida. Era sche la suspensiun da quella era ina part da la cunvegna che ha manà a la fin da la revolta la sonda passada.

Escalaziun terminada grazia a cunvegna

Il cumbat da pussanza tranter il president russ Wladimir Putin ed il schef da la gruppa Wagner Jewgeni Prigoschin è terminà, suenter ch'ils cumbattants da Wagner eran sa mess en moviment en direcziun Moscau. Gidà da cuntanscher la cunvegna haja il president belaruss, Alexander Lukaschenko. Quai ha ditg il pledader dal Kreml Dmitri Peskow la sonda saira.

Previs è che Prigoschin va en il Belarus, ed il plant cunter el scroda. Era ils cumbattants da la gruppa Wagner pon quintar da mitschar senza chasti. E quels che n'èn betg sa participads al convoi duain survegnir contracts cun il ministeri da defensiun russ.

Omaduas varts han punctuà da vulair evitar cun la cunvegna charplinas sanguinusas. Sin in video da l'agentura da novitads russa RIA è da vesair, co Prigoschin banduna il champ militar da la regiun a Rostow. Era sias truppas èn sa retratgas da las posiziuns en la citad.

Convoi da Wagner sin viadi vers nord

Jewgeni Prigoschin, il schef da la gruppa d'armada privata Wagner, aveva occupà la citad Rostow en il sid da la Russia. Ed in convoi cun panzers ed auters vehichels militars era sa mess sin via direcziun Moscau. A Moscau sez era sa preparada l'armada sin cumbats, cun installar emprimas bloccadas en il sid da la chapitala.

Legenda: Mercenaris da la gruppa Wagner datiers da Rostow la sonda. Reuters

A Woronesch en il sidvest da la Russia, circa 600 kilometers davent da Moscau, han gì lieu cumbats tranter ils mercenaris Wagner ed l'armada Russa. Tenor pliras agenturas da novitads han helicopters da l'armada russa attatgà in convoi dals mercenaris Wagner.

La raschun per quests cumbats sin territori Russ è stà in cumbat da pussanza tranter la gruppa da mercenaris Wagner e Wladimir Putin. Il manader dals mercenaris Jewgeni Prigoschin ha appellà a l'armada russa da revoltar cunter il commando militar russ.

Putin reagescha en in pled emess sur la televisiun

Sco reacziun aveva il president russ Wladimir Putin accusà il schef da la gruppa Wagner, Jewgeni Prigoschin d'avair tradì la Russia pervi d'ambiziuns exageradas. Putin è s'exprimì via televisiun a la naziun. La rebelliun saja ina smanatscha mortala per il stadi russ, ha Putin agiuntà en ses pled da quatter minutas. Ils traditurs vegnian punids. Vitiers aveva Putin proclamà il stadi d'urgenza en la Russia.

Legenda: Mesiras da segirtad avant il Kreml Reuters/MAXIM SHEMETOV

Prigoschin aveva gì sut controlla cun sias truppas indrizs militarics russ en la citad Rostow. Sinaquai avevan las autoritads a Moscau e conturn proclamà il stadi d'urgenza anti-terror.

L'emprim aveva il schef da Wagner, Jewgeni Prigoschin fatg grevas renfatschas vers il minister da la defensiun, Sergei Schoigu. Ed el aveva smanatschà als auts da l'armada russa. Sco reacziun han las autoritads russas instradà inquisiziuns envers Prigoschin pervi d'emprova da revolta cun armas.