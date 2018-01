Pli pauc zutger en products da Nestle

Il pli grond concern da mangiativas Nestle vul reducir la cumpart da zutger en ses products per 5 % fin il 2020. Quai correspunda ad in respargn da 18'000 tonnas zutger.

En la Germania ha Nestlé gia reducì il cuntegn da zutger per 6% dapi l’onn 2014. Ils proxims onns duaja quel sa reducir per ulteriurs 5% en l’entira Europa. Quai ha communitgà il concern svizzer. Grazia ad ina nova receptura per in tschigulattin haja il concern gia spargnà 235 tonnas al martgà tudestg. Tenor Nestlé correspundia quai a 1’500 bogneras plainas. Davart las cifras actualas en Svizra n’ha il concern da nutriment fatg naginas indicaziuns.

