Plirs morts tar conflicts a Venezuela

Tenor l'opposiziun sajan almain 16 persunas mortas. Il procuratur public ha confermà otg.

En la Venezuela èn mortas almain 16 persunas durant incaps ch'i ha dà en connex cun l'elecziun da l'assamblea constituenta, quai tenor l'opposiziun. Il procuratur public general ha confermà otg morts. En pliras citads haja dà scenas sco en ina guerra civila.

L'elecziun da l'assamblea constituenta è dispitaivla. L'opposiziun venezolana aveva boicottà l'elecziun. Ella tema che la Venezuela vegnia transfurmada en ina dictatura.

L'USA e stadis vischins na renconuschan betg l'elecziun

Perquai che questas elecziuns èn stadas uschè dispitaivlas na renconuschan ils stadis vischins ed ils Stadis Unids betg ellas. Tenor indicaziuns uffizialas hajan 41,53% da la populaziun, pia 8,1 milliuns persunas, votà. L'opposiziun discurra dentant d'in fraud electoral e ch'il dumber na constettia betg. Ella aveva boicottà l'elecziun. L'opposiziun discurra da be 2,48 milliuns persunas che hajan votà e quai tar 19,4 milliuns che avessan pudì.

Maduro festivescha l'elecziun

Il president venezolan, Nicolas Maduro festivescha l'elecziun da l'assamblea constituenta. L'elecziun saja in success ed in grond mument per la revoluziun.

Stadis Unids smanatschan cun sancziuns

13 pajais da l'Organisaziun per stadis Americans (OAS), tranter auter il Mexico ed ils Stadis Unids han appellà pliras giadas a Maduro da betg midar la constituziun. Ils Stadis Unids smanatschan ussa cun sancziuns economicas. Els èn in dals pli gronds cumpraders d'ieli. Era l'UE aveva crititgà fermamain l'elecziun.

Gia il 2016 era la Venezuela vegnida suspendida dal Mercosur, in'allianza economica da pajais da l'America dal Sid.

