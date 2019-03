En Svizra hai stgars in terz dunnas en il parlament.

Anc adina èn strusch in quart dals commembers dals parlaments dunnas, mussa il rapport annual da l'Uniun interparlamentara. Cumpareglià cun l'onn avant saja la cumpart da dunnas creschida levet sin 24,3%. L'uniun pretenda perquai quotas fixas u glistas che cuntegnan tuttina bleras dunnas sco umens per uschia crear in equiliber tranter umens e dunnas en la politica mundiala.

En Svizra è la cumpart da las dunnas en il parlament a Berna, tar stgars in terz. En general èn in zic dapli dunnas en ils parlaments da l'America dal nord e dal sid (30,6%), sco era en Europa (28,5%). En l'Asia ed il Proxim Orient sco era en l'Africa dal Nord è la cumpart da dunnas tar sut 20%.

RR novitads 06:00