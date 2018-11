La tensiun en il conflict tranter la Ucraina e la Russia s'augmenta: Il glindesdi haja il president da l’Ucraina, Petro Poroschenko, suttascrit in decret per ordinar il dretg da guerra per 60 dis. Quai rapportan las agenturas da novitads e tranter quellas er la SDA.

La Russia ha bloccà per bastiments da l'Ucraina la via da Kertsch avant la peninsla Krim.

La tensiun en il conflict tranter l'Ucraina e la Russia crescha vinavant. Suenter ch'il president da l'Ucraina Petro Poroschenko ha suttascrit in decret per ordinar il dretg da guerra per 60 dis, ha uss da decider il parlament ucranais, sch'el vul dar ses consentiment. Per far quai ha il parlament 48 uras temp.

Il dretg da guerra prevesa a temp limità dapli cumpetenzas per il president.

Poroschenko: Dretg da guerra sco mesira defensiva

D'introducir il dretg da guerra muntia dentant betg che l'Ucraina planiseschia operaziuns offensivas, ha accentuà il president da l'Ucraina Petro Poroschenko. I giaja sulettamain per proteger il territori e per la segirtad da la populaziun.

Plinavant ha Poroschenko ordinà als reservists da las forzas armadas servetsch da pichet. L'uschenumnada emprima gruppa da reservists duaja esser pronta.

Escalaziun en la via da Kertsch

Motiv a las tensiuns novissimas en il conflict da l'Ucraina e la Russia ha dat in inscunter militaric en ina stretga da la mar, la via da Kertsch, avant la peninsla Crim. Questa fin d'emna aveva la marina russa confiscà trais bastiments ucranais e lur equipas – els sajan penetrads en sias auas, pretenda la Russia.

La via da Kertsch è ina via maritima che collia la Mar Naira cun la mar interna tranter l'Ucraina e la Russia.

Legenda: L'incident è capità avant la peninsla Crim en la via da Kertsch, tranter la Crim e la Russia. SRF

Fertant che la Russia haja puspè avert il traffic tras la via da Kertsch, saja l'Ucraina vi da metter en posiziun si'armada.

Er il Cussegl da segirezza da l'ONU s'inscuntra tar ina sesida urgenta. L'Uniun europeica e la NATO fan quitads ed han appellà ad ina deescalaziun.

