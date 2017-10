Premi Nobel da la chemia per Svizzer

Ensemen cun dus auters perscrutaders gudogna il biofisicher svizzer Jacques Dubochet il Premi Nobel da quest onn.

Il Premi Nobel da la chemia da quest onn va al perscrutader svizzer Jaques Dubochet ed a ses dus collegas Joachim Frank dals Stadis Unids e Richard Herderson da la Gronda Britannia. Ils perscrutaders vegnan uschia undrads per lur lavur en il rom da la structura da biomoleculs en soluziuns chemicas.

Concretamain han els sviluppà l’uschenumnada metoda da la microscopia da crioelectrons. Quella metoda simplifitgescha il far vesaivel ils biomoleculs. Quai ha communitgà l'institut da Karolinska a Stockholm. Perscrutaders pon cun questa metoda franar biomoleculs amez il moviment ed uschia suandar process biologics ch'èn avant stads zuppads.

Impurtantas scuvertas per cumbatter il virus da Zika

Ils trais scienziads han mintgamai fatg differents svilups cun la metoda da la microscopia da crioelectrons. Dubochet ha en ils onns 80 megliurà marcantamain la tecnica per il process. El ha numnadamain schelà en a moda sperta (vitrifitgà) ils moleculs. Quai lubescha ina registraziun mumentana da la structura dals moleculs.

Purtrets da 3D dal virus da Zika e Co.

Frank ha lavurà a New York vi da pass fundamentals per la tecnica. Quai ha lubì da far or dals purtrets da mala qualitad en 2D purtrets mess ensemen en 3D.

Henderson ha dumagnà da producir il 1990 ina structura da 3D d'in protein cun resoluziun atomara. Uschia ha el cumprovà ch'ins na po betg be purtretar material mort cun la microscopia da crioelectrons. Ins ha numnadamain pudì decodar la structura da la surfatscha dal virus da Zika cun questa metoda. Quai è in pass impurtant per pudair sviluppar medicaments e vaccins.

BREAKING NEWS The 2017 #NobelPrize in Chemistry is awarded to Jacques Dubochet, Joachim Frank & Richard Henderson. pic.twitter.com/RUZSnArJHO — The Nobel Prize (@NobelPrize) 4. Oktober 2017

Il Premi Nobel da chemia è dotà cun radund 940’000 euros. El vegn surdà ils 10 da december – il di da la mort dal donatur dal premi, Alfred Nobel.

Gratulaziuns da la regenza

La presidenta da la Confederaziun Doris Leuthard ha gratulà al nov titular dal Premi Nobel. Questa distincziun fetschia ella loscha sin la Svizra, ha scrit Leuthard sin Twitter.

Er Johann Schneider-Ammann, il parsura dal Departament federal d'economia, furmaziun e retschertga ha gratulà al professer emerità. Jacques Dubochet è l'emprim titular dal Premi Nobel da chemia dapi 15 onns. L'onn 2002 era Kurt Wüthrich vegnì undrà sco ultim Svizzer cun il premi.

Science suisse honorée: Jacques Dubochet @UNIL reçoit Nobel de Chimie pour nouvelle de tech. microscopie. Toutes mes félicitations ! JSA https://t.co/2XlplgLIux — J N Schneider-Ammann (@_BR_JSA) 4. Oktober 2017

RR novitads 12:00