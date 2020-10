L'organisaziun vegnia tranter auter undrada per sias stentas en il cumbat cunter la fomaz sin l'entir mund e per sias contribuziuns a la pasch en territoris da conflict. Quai ha communitgà il comité responsabel ad Oslo en Norvegia.

Il premi è dotà cun radund in milliun francs e vala sco la pli impurtanta distincziun politica dal mund. Quai saja in mument da luschezia sco er ina renconuschientscha per ils collavuraturs e blers gidaters volutaris, ha ditg il pledader dal Program alimentar da las Naziuns Unidas, Thomson Phiri.