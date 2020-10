Louise Glück ha 77 onns e vegnia undrada per «sia vusch poetica evidenta», ha communitgà l'Academia roiala svedaisa a Stockholm. L'autura è naschida a New York, viva a Cambrige, Massachusetts ed è professiura a l'universitad Yale a New Haven. Ella è gia vegnida undrada cun differents premis per sias ovras litteraras. Tranter auter il 1993 cun il premi Pulitzer per poesia u lura il 2014 il National Book Award per lirica.

Il premi è dotà cun radund in milliun fracncs.En tut eran nomidadas 197 persunas per il Premi Nobel da litteratura. 37 eran nominadas per l'emprima giada.