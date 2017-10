Premi Nobel per la pasch per ICAN

Oz, 11:58

Il Premi Nobel da la pasch 2017 va a la Campagna internaziunala per il discharmament atomar (ICAN) cun sedia a Genevra. Cun questa decisiun undrescha il comité Nobel il lung cumbat da la ICAN per in mund senza armas atomaras.

Bild in Lightbox öffnen. Sursiglir cuntegn supplementar Il Premi Nobel per la pasch è dotà cun radund 1 milliun francs. Quest onn ha a giuria gì da tscherner tranter passa 300 candidats potenzials. La Campagna internaziunala per il discharmament atomar (ICAN) haja fatg attent a las consequenzas catastrofalas per l’umanitad tras il diever d’armas atomaras, argumentescha il comité dal premi Nobel. L’onn passà aveva il president da la Columbia, Juan Manuel Santos survegnì il Premi Nobel da la pasch. Quai per ses engaschi da terminar la guerra civila en ses pajais ch’ha cuzza passa 50 onns. Exteriur Il Premi Nobel da la pasch 2016 va a Juan Manuel Santos RR novitads 11:00