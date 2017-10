Premi Nobel per perscrutaziun dad ura interna

Il Premi Nobel da medischina da quest onn va als trais perscrutaders americans Jeffrey Hall, Michael Rosbash e Michael Young. Els han perscrutà la funcziun e la controlla da l'ura interna. Quai communitgescha l'institut da Karolinska a Stockholm.

Ils trais perscrutaders vegnan onurads per avair scuvert mecanissems, cun ils quals che organissems s’adatteschan al ritmus da di e notg – ils uschenumnads «ritems zircadians». Collià cun quel ritmus da di e notg èn las fasas da paus ed activitad e da sa nutrir u giginar.

Jeffrey Hall è professer emerità da da la Brandeis University a Waltham, Massachusetts, e da la University of Maine. Er Michael Rosbash lavura a la Brandeis University. Michael Young è a la Rockefeller University in New York.

Il premi Nobel è dotà cun radund 1 milliuns francs e vegn surdà ils 10 da december. Quai è il di da la mort dal donatur dal premi Alfred Nobel.

