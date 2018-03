Il parlament talian ha 2 novs presidents da las partidas dal center e da dretga. Roberto Fico dal moviment «Cinque stelle» è il nov president da la chombra dals deputads e Maria Elisabetta Caselatti è la nova presidenta dal senat.

Cun Caselatti è per l’emprima giada ina dunna a la testa dal senat talian. L’accord tranter la coaliziun dal center e da dretga da Berlusconi ed il moviment «Cinque stelle» vala sco pass impurtant per vegnir or da la situaziun da pat suenter las elecziuns. Ussa po ina regenza vegnir furmada.

RR novitads 17:00