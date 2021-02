Il Principadi da Liechtenstein ha oz gì d'eleger in nov parlament per ils proxims quatter onns. Las duas grondas partidas han survegnì bunamain tuttina bleras vuschs. L’uniun patriotica ha tenor ils resultats uffizials 23 vuschs dapli che la partida burgais democratica. En total èn 16’000 persunas idas a l’urna. Omaduas partidas han survegnì bun in terz da las vuschs. La participaziun era tar 78%.

Las duas partidas ston ussa furmar la regenza che sa cumpona da 5 persunas. Perquai n'èsi uss anc betg cler sche Liechtenstein survegn per l'emprima giada ina scheffa u betg:

Per la Partida da burgais progressiva ha per l'emprima giada ina dunna candidà, Sabine Monauni. Fin ussa eran adina be umens a la testa dal pajais. Monauni ha 46 onns ed è diplomata en l’Uniun europeica a Brüssel.

La partida Vaterländische Union ha nominà Daniel Risch sco schef da regenza. El è informaticher d'economia ed era fin uss minister per infrastructura, economia e sport.

