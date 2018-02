Prinzi Henrik saja mort il mardi saira tard sin il chastè Fredensborg en preschientscha da sia dunna e ses dus figls, ha communitgà la chasa roiala. Dapi il 1967 era Henrik, oriund in Franzos, maridà cun Margarethe, 5 onns avant ch'ella è daventada regina. L'onn passà han els festivà nozzas d'aur, suenter èsi adina ì mender cun Henrik. Il settember ha la chasa roiala dà enconuschent ch'el pateschia da demenza.

Stadi sa pegiurà en curt temp

Per pudair mitschar da l'enviern dir a Danemark ha Henrik passentà bler temp en Egipta. Là ha el survegnì ina puntga / in malcostas. Plinavant hajan il medis chattà in tumor en ses pulmun sanester.

Cura che ses stadi è sa pegiurà fermamain l'entschatta favrer ha il prinzi ereditar, Frederik terminà sia visita als gieus olimpics a Pyeongchang ed è turnà a chasa. Curt suenter è Henrik turnà da l'ospital a chasa per pudair passentar ses ultims dis en il chasti da Fredensborg.

Uffanza a Vietnam

Naschì era Henrik ils 11 da zercladur 1934 sco graf Henri Marie Jean Andreé de Laborde de Monpezat en Frantscha. Ils emprims 5 onns da sia vita ha el passentà a Vietnam. Pli tard ha el studegià giura a Paris sco era chinais e vietnamais, tranter auter er a Hongkong e Saigon.

Malcuntentienscha senza titel da retg

Suenter la nozza cun Margrethe, ch'el ha emprendì d'enconuscher a Londra, ha el midà ses num en Henrik, la versiun danaisa. Els dus han divers interess culturals collià. Ils blers pensums uffizials ha Henrik dà giu gia il 2016. Lura ha el era pudì laschar davos el il titel da prinziconsort, ch'el n'ha mai gì gugent.

Enfin la fin ha Henrik patì pervi dal fatg ch'el n'ha betg survegnì il titel da retg sco consort da la regina. Perquai ch'el na saja betg sa sentì respectà a Danemarc saja el adina puspè ì en Frantscha en sia vigna. Er tar il 75avel anniversari da Margarethe n'è el betg cumparì.

La stad passada ha il prinzi declerà ch veglia senza titel correspundent n'er betg vegnir sepulì dasper sia dunna, la regina. Tar questa decisiun duai restar, er suenter la diagnosa da demenza.

