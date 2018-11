Inhalt

Exteriur - Privels da sanadad creschan cun midada dal clima

Las undas da chalira èn stadas l'onn passà in privel per 18 milliuns persunas dapli, ch'anc avant 2 onns. Cumpareglià cun l'onn 2000 èn perfin 157 milliuns dapli persunas pertutgadas. Quai scrivan perscrutaders da plirs instituts, era da l’universitad Genevra, en la revista spezialisada The Lancet.