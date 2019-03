Suenter ch’i ha dà adina dapli cas da virustgel en in circul dal stadi federativ New York han las autoritads proclamà il stadi d'urgenza.

Suenter ch’i ha dà adina dapli cas da virustgel en in circul dal stadi federativ New York han las autoritads prendì mesiras radicalas: Minorens che n’èn betg vaccinads cunter il virustgel na dastgan per in mais betg ir en lieus publics nua che passa 10 persunas vegnan ensemen. Tier quai tutga era il traffic regiunal public. Ins stoppia far tut per che na betg anc pliras persunas vegnian infectadas, argumenteschan las autoritads.

Resistenza cunter virolaziun

En il circul pertutgà Rockland County vivan 300'000 abitants. I ha dà 153 cas da virustgel. Atgnamain era la malsogna vegnida declerada là il 2000 sco extirpada. Malgrà grondas campagnas da virolaziun èn anc adina 27% da las persunas en la vegliadetgna tranter in onn e 18 onns betg virolads.

