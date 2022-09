Procura da New York

La procuratura publica Letitia James pretenda 250 milliuns dollars sco indemnisaziun en il num dal stadi da New York. A Donald Trump, Ivanka Trump ed Eric Trump duai i plinavant vegnì scumandà da manar organisaziuns. La renfatscha envers Trump e ses uffants è ch'els hajan scuflà las finanzas per trair a niz meglras cundiziuns da debits ed assicuranza. I va per indicaziuns annualas sur da finanzas ils onn 2011 enfin il 2021.

Quai è mo ina da pliras examinaziuns giuridicas cunter l'anteriur president dals Stadis Unids. Er il FBI ha intercurì la residenza da Trump a Mar a Lago e ditg ch'ella haja chattà documents pesants.

Donald Trump tschantscha d'ina persecuziun or da motivs politics. En ils Stadis Unids vegnian ils procuraturs publics elegì e s'audan tar ina partida. Letita James s'auda tar la partida democratica.