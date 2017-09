Procura publica en Germania intercurescha filialas da l’UBS

En Germania perquirescha la procura publica pliras filialas da la banca UBS. La banca ha confermà in rapport correspundent da la gasetta «Wirtschaftswoche».

Para sa tracti da renfatschas da omissiun fiscala. Dapli indicaziuns en chaussa n’ha in pledader da la banca gronda svizra UBS betg vulì far en vista ad ina procedura anc averta. Ma els collavurian cumplainamain cun las autoritads, uschia ha ditg in pledader.

Betg declerà correct gudogns sin chapital

Tenor la «Wirtschaftswoche» vai per il suspect da betg avair declerà a la taglia chapital respectiv gudogns ord chapitals tar l'UBS Luxembourg, oz l'UBS Europe. Sco basa per las investigaziuns servia in register da datas cumprà d’in infurmant cun radund 2’000 datas da clients.

Tar las investigaziuns èn il mument fin a 130 procuraturs publics e investigaders da taglia en acziun. Las mesiras na sajan anc betg terminadas, ha ditg in pledader.

RR novitads 15:00