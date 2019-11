Dapli engaschi per cumbatter la midada dal clima

Il program da las Naziuns Unidas per l’ambient pretenda da pajais, interpresas e da singuls carstgauns dapli engaschi per cumbatter la midada dal clima e quai tant pli spert. Uschiglio na possian ins betg cuntanscher la finamira da minimar la stgaudada globala per maximal 1,5 grads, hai num en il pli nov rapport. Las tecnologias sajan avant maun, ellas na vegnian dentant betg utilisadas avunda.

Pertutgà èn oravant tut pajais industrials

Cun las mesiras che valian enfin uss, creschia la temperatura per 3,9 grads fin l'onn 2100. Pertutgads sajan cunzunt ils pajais industrials. Sulet ils stadis da G20 sajan responsabels per dapli che trais quarts da las emissiuns da CO2. Il program da las Naziuns Unidas recumonda ina reducziun annuala dal gas cun effect da serra per 7,6% fin l'onn 2030.

Ord l'archiv

CO2 è atgnamain in gas natiral, però ils ultims decennis ha il carstgaun producì sez massa CO2 e quai ha l'effect ch'i vegn adina pli chaud sin il mund.

