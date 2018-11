En l'Europa èn las dunnas giuridicamain protegidas memia pauc cunter violaziun. A questa conclusiun vegn in studi da Amensty International. L'organisaziun per ils dretgs umans ha examinà las leschas en 31 pajais europeics.

En ils blers pajais vegnia il sex betg vulì vis be lura sco ina violaziun, sch'i dat violenza, smanatschas u squitsch. Be en 8 dals 31 pajais sa tractia da violaziun, sche persunas han sex schebain che in dals involvids ha ditg na. Quella definiziun vala en Germania, Irlanda, Gronda Britannia, Belgia, Cipra, Islanda, Luxemburg e Svezia.

Blera glieud manegia anc adina ch'i na saja nagina violaziun, sch'ina persuna saja alcoholisada, sa vestgida a moda provocanta u sa defendia betg corporalmain. Quai saja però fauss, uschia l'organisaziun «Sex senza il consentiment è violaziun, punct».

