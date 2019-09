La regenza britannica perda ina commembra prominenta e populara: La ministra da lavur Amber Rudd sa retira da ses uffizi. Quai ha ella annunzià la sonda saira via Twitter. Plinavant bandunia ella er la fracziun conservativa.

La regenza dal primminister Boris Johnson sa stentia memia pauc per ina cunvegna cun l’UE, argumentescha ella sia decisiun. En pli saja ella schoccada che Johnson haja bittà passa 20 deputads or da la fracziun. La demissiun da la politicra conservativa che vala sco moderada è ina greva frida per il primminister.

Coffrey per Rudd

Remplazzada vegn Amber Rudd da la secretaria da stadi per l'ambient, Therese Coffrey. Quai ha confermà ina pledadra da la regenza envers l'agentura da novitads DPA.

