Il terz venderdi en seria han millis demonstrants protestà en l’Algeria cunter il president Abdelaziz Bouteflika. Questa giada han las partidas da l’opposiziun ed ils sindicats sustegnì ils protests. Tenor la regenza sajan 112 polizists vegnids blessads. En la chapitala Algier sajan stgars 200 persunas vegnidas arrestadas.

Bouteflika ha 82 onns e vul candidar ils 18 d’avrigl per ina 5avla perioda d’uffizi. El è dapi il 1999 president da l’Algeria. Avant sis onns aveva Bouteflika gì in’attatga dal tscharvè, dapi lura dovra el agid e sustegn. Blers Algerians rinfatschan a la regenza ch’il president saja be pli ina marionetta dal militar e da l’elita economica. Pir da curt aveva Bouteflika annunzià ch’el na vegnia en cas d’elecziun betg a far l’entir temp en uffizi

RR novitads 06:00